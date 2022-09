x x

SARONNO – Nuovo appuntamento con la Festa della Filosofia fissato per il prossimo venerdì 9 settembre. A prendere la parola saranno due professori di filosofia politica: Fabrizio Sciacca, ordinario di filosofia politica all’università degli studi di Catania, e Antimo Cesaro, ordinario di filosofia politica all’università Federico II di Napoli. Due nomi di rilievo nell’ambito accademico, che già diverse volte hanno collaborato con l’associazione AlboVersorio, che da ormai dieci anni organizza la rassegna nelle città delle province di Milano, Varese e Monza-Brianza.



Il titolo della serata sarà “I simboli del tempo”, in linea con il tema di questa edizione che ha visto il tempo trattato in diversi contesti filosofici, artistici e letterari. L’appuntamnto è fissato alle 20.45 in viale Santuario 2. Per partecipare alla serata è consigliato prenotarsi al link.



Non è il primo appuntamento di questa rassegna che Saronno ospita: nel mese di giugno i”la parola ai giovani” ha portato Asia Jane Leigh, Arianna Miraglia e Giorgia Toppi in prima linea con diversi argomenti, tra Platone e Severino. Altri due incontri, invece, sono previsti per settembre: il 22 settembre con Vito Mancuso in via I Maggio per trattare del “Tempo dell’anima” e il 29 settembre in viale Santuario 2 con Maria Russo e Roberta Sala per parlare dei “nuovi tempi della politica”.

(foto archvio: un precedente incontro della Festa della Filosofia a Solaro)

