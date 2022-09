x x

TRADATE – Vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile mobilitate nella notte tra martedì e mercoledì per cercare uin 25enne che non ha fatto ritorno a casa. Al momento non sono state rese noti dettagli sulla vicenda anche seè stato aperto il protocollo provinciale di ricerca coordinato proprio dai vigili del fuoco.

E’ stata allesta un’unità di coordinamento locale nei pressi dell’ospedale in via Monte Generoso. Tra i primi ad attivarsi proprio i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno coi carabinieri della compagnia cittadina che comprende anche la tenenza di Tradate. Stamattina sono stati attivati anche i droni dell’unità Aeromobili a pilotaggio remoto nella speranza che possano fornire elementi utili a trovare il ragazzo.

