CESATE / ROVELLASCA – Appuntamento infrasettimanale con la Coppa Lombardia di Prima categoria, giunta alla seconda giornata della fase a gironi. La terza andrà in scena mercoledì 28 settembre.

Nel girone 9 il Rovellasca 1910 di mister Gionata Brittanni era impegnato in casa ed ha travolto la malcapitata Guanzatese. E’ finita 4-1 con le rete rovellaschesi di Di Muro, Tallarati (doppietta), ed una autorete. Risultato che consente al Rovellasca di passare il turno. Classifica: Rovellasca 1910 6 punti, Faloppiese Ronago 3, Luisago Portichetto 1, Guanzatese 1.

Girone 8. Passo falso casalingo per l’Asd Ceriano, battuto in casa dall’Osl Garbagnate: decisiva la rete di Franzoso. Nello stesso girone il pari con tanti gol a Cesate fra Sc United e Pro Azzurra Mozzate, 2-2 con doppietta dell’ex saronnese Ballabio per lo United, e gol di Dell’Occa e Cantaluppi per i lariani. Nel girone passa l’Osl Garbagnate, a punteggio pieno. Classifica: Osl Garbagnate 6 punti, Pro Azzurra Mozzate 4, Sc United 1, Ceriano Laghetto 0.

Nel girone 3, per il Fc Tradate, vittoria 1-0 sul Victoria, decisivo il rigore trasformato da Lo Piccolo alla mezz’ora del secondo tempo; sconfitta con goleada per il Lonate Ceppino, che in casa ha person 7-1 contro l’Union Villa Cassano. Classifica: Union Villa Cassano 6 punti, Fc Tradate 3, Victoria e Lonate Ceppino 1.

(foto: in alto, bomber Di Muro. Sotto: squadre in campo per Sc United-Pro Azzurra Mozzate, ieri sera)

