Sport

UBOLDO – Molte gare rinviate per il maltempo ed in particolare per la pioggia battente che ha causato l’allagamento dei campi o comunque la loro impraticabilità.

In Eccellenza, 9′ di ritorno, sono stati rinviate Accademia pavese-Verbano, Base 96 Seveso-Casteggio, Pavia-Accademia Vittuone, Sestese-Caronnese e Vergiatese-Meda.

In Promozione, sempre 9′ di ritorno, il derby Asd Ceriano-Universal Solaro su un campo molto pesante è iniziato con una quarantina di minuti di ritardo, mentre sono state cancellate Besnatese-Gallarate, Cas Amici dello sport-Valle Olona, e Aurora Uboldese-Ispra. Per le prossime settimane dovranno quindi essere programmati una serie di recuperi. Saranno definiti nei prossimi giorni anche tramite il confronto con le singole società; date o orari sono quindi da definire.

(foto: il campo di Vergiate completamente allagato)

10032024