ISPRA – Niente da fare per l’Asd Ceriano ieri sera nella trasferta impossibile sul campo di una delle “grandi” del campionato di Promozione, ovvero l’Ispra. E’ finita 3-1 per i padroni di casa, in realtà inizialmente andati sotto per il gol di Marone su rigore. A ribaltare la situazione le reti di Groppo, Oldrini e Garcia. La gara si è giocata nell’ambito della 23′ giornata, sempre ieri sera anche Canegate-Amici dello sport 3-1.

Il programma odierno

Stasera c’è alle 20.30 Esperia Lomazzo-Aurora Uboldese e alla stessa ora Valle Olona-Salus Turate Mozzate a completare il programma dei match che erano stati recentemente rinviati a causa del maltempo.

Classifica

Accademia Bmv 46 punti, Ispra 45, Lentatese 44, Universal Solaro 43, Besnatese 38, Castello Cantù 35, Gavirate, Baranzatese e Canegrate 33, Aurora Uboldese 30, Salus Turate Mozzate 28, Asf Ceriano 25, Esperia Lomazzo 23, Amici dello sport 19, Gallarate 17, Valle Olona 16.

Gli highlights di Asd Ceriano-Ispra sul sito specialistico del calcio locale, paolozerbi.com.

(foto archivio: precedente match dell’Asd Ceriano Laghetto)

14032024