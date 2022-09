x x

SARONNO – Va al Dal Pozzo il derby di Terza categoria, andato in scena ieri sera per la prima giornata di Coppa Provincia. All’appuntamento delle 20.45 al centro giovanile Ronchi di via Colombo c’erano oltre duecento spettatori: successo finale per i gialloverdi che si sono imposti 2-0 con le reti di Pietrzyk e Canti, hanno giocato anche gli ex Fbc Saronno Puzziferri e Maggiore, due degli acquisti estivi per rafforzare una rosa che oggi appare decisamente competitiva.

Ma al di là del momento agonistico, anche una cornice di pubblico davvero da categorie superiori; all’inizio c’è stato addirittura lo spettacolo di fuochi d’artificio a salutare l’ingresso in campo delle squadre; prima il corteo dei tifosi del Dal Pozzo nelle strade saronnesi.

Anche i fuochi d'artificio ieri sera per #amorsportiva vs #frazionedalpozzo di calcio al centro giovanile Ronchi di #saronno pic.twitter.com/ZGxY1yBiWk — ilSaronno (@ilSaronno) September 8, 2022

Girone 8 – Amor sportiva-Dal Pozzo 0-2. Giovedì 8 settembre Rovellese-Celtica, domenica 11 settembre Celtica-Amor sportiva e Dal Pozzo-Rovellese, giovedì 29 settembre Dal Pozzo-Celtica e Rovellese-Amor sportiva. Classifica: Dal Pozzo 3 punti, Celtica, Rovellese ed Amor sportiva 0.

(foto e video: due momenti della serata)

