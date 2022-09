x x

SARONNO – Cantiere in arrivo in centro. Ecco la nota dell’Amministrazione comunale in merito ai lavori che saranno eseguiti settimana prossima.

Da lunedì 12 settembre e per tutta la settimana, la via Padre Monti sarà interessata dai lavori di manutenzione del manto stradale (in pietra) nel tratto compreso tra via Silvio Pellico e via Tommaseo.

Per tutta la durata dell’intervento, il tratto stradale sarà chiuso al traffico veicolare e sarà altresì interdetto l’accesso in via San Giacomo da via Padre Monti.

I pedoni potranno transitare con prudenza.

