SARONNO – Da oggi lunedì 29 aprile e sino a fine maggio, la via Bergamo (nel tratto compreso tra il civico 95 e l’intersezione con via Valtellina) sarà interessata da lavori di scavo per interventi di

Per consentire l’intervento in sicurezza, per tutto il periodo, dalle 8 alle ore 9 vige quanto segue: via Bergamo (nel tratto compreso tra la rotatoria con via Miola fino all’intersezione con via Valtellina) è a senso unico di marcia provenendo da Ceriano Laghetto in direzione della rotatoria con via Miola.