x x

SARONNO – “Siamo in prima linea nell’affrontare i problemi legati al bullismo in città e nel quartiere scolastico con progetti realizzati in collaborazione dagli assessorati ai Servizi Sociali e all’Istruzione. Attiveremo, con la polizia locale, le attività di controllo già realizzato lo scorso anno scolastico ma credo siano più importanti le attività di prevenzione che stiamo mettendo in campo anche per fronteggiare le conseguenze su giovani e giovanissimi della pandemia. La strada è questa perchè non possiamo avere un vigile o un carabiniere ogni 150 metri. Mi auguro che presto non si sia più bisogno di tenere la polizia locale tra la stazione e la scuola”.

Sono le parole del sindaco Augusto Airoldi che ha affrontato il tema del bullismo in città salito agli onori della cronaca dopo un 16enne è stato malmenato nel parcheggio davanti alla scuola Rodari da due ventenni finendo all’ospedale con una prognosi di oltre 20 giorni.

Il primo intervento sarà nelle scuole medie: “Sono istituti – ha spiegato l’assessore all’Istruzione Ilaria Pagani – in grave difficoltà nella gestione dei ragazzi sia a scuola sia fuori orario scolastico rispondendo ad un bando abbiamo avuto i fondi per creare la figura dell’educatore di corridoio”. In sostanza gli addetti interverranno sui ragazzi con un disagio, momentaneo o permanente, come supporto agli operatori scolastici in aula ma anche fuori in spazi più neutri con un’interazione con le realtà che operano nel territorio dando delle risposte concrete.

Ma non solo: sarà realizzato, con un focus sulle scuole secondarie di primo grado, un questionario sul bullismo per inquadrare e capire il fenomeno: “Sarà sottoposto – conclude Pagani – agli studenti di quinta elementare e delle tre classi delle scuole medie ma anche ad insegnati e genitori. Gli esiti di questo questionario saranno valutati da un sociologo e con la collaborazione dell’università Bicocca per poi progettare interventi da realizzare”. Per le scuole superiori invece proseguirà il progetto Radici che prevede interventi mirati nelle classi ma anche degli sportelli d’ascolto.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn