SOLARO – Durante l’estate il Comune di Solaro è intervenuto sui plessi scolastici in vista della ripresa delle lezioni del 12 settembre. Le manutenzioni nel periodo di chiusura, numerose e variegate, hanno interessato la messa a norma degli impianti elettrici, compresa la verifica e la sostituzione delle lampade al neon, dei punti luce in tutti gli ambienti didattici e la verifica e sistemazione di quadri elettrici e dei punti prese. A queste opere si aggiungono gli interventi di messa a norma degli impianti idraulici con verifica e riparazione di miscelatori, rubinetterie, scarichi e pulsantiere dei servizi igienici. Sono stati eseguiti inoltre piccoli interventi di riverniciatura degli spazi didattici. Ed in ultimo sono stati eseguiti interventi di igienizzazione dei contenitori per la raccolta differenziata, la pulizia accurata degli spazi esterni e interni e la messa in sicurezza e riordino del patrimonio a verde.



Riepiloga Christian Caronno, assessore comunale alle Manutenzioni: “L’obiettivo era farsi trovare pronti per accogliere i ragazzi alla ripresa delle lezioni. Un ambiente di studio sano, pulito e ordinato sicuramente agevola la loro frequenza ed il lavoro degli insegnanti e del personale scolastico. Dopo aver provveduto ad importanti cantieri che hanno in parte rinnovato tutti gli edifici scolastici anche in maniera importante, confermiamo che le scuole rimangono al centro della nostra azione amministrativa”.

09092022