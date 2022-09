x x

ROVELLO PORRO – Cannibali, di tv ed apparecchi elettronici, alla piazzola ecologica di Rovello Porro: sono stati i volontari dell’Ave, Associazione verde età, che gestiscono la struttura ad imbattersi in questo periodo nelle ripetute incursioni di chi, alla piazzola di via Ariosto e di notte quando non c’è nessuno, ci va per smontare e rubare le parti “pregiate” di televisori, monitor e quant’altro possa comunque avere ancora un valore.

A riferire dell’accaduto i volontari: “Ecco il risultato delle quotidiane intrusioni alla piazzola ecologica. Noi mettiamo in ordine, loro mettono tutto a soqquadro per cannibalizzare componenti e cercare qualche televisore. E il giorno dopo noi mettiamo ancora in ordine, e così via. Questo anche per piccoli elettrdomestici e ferro”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: tv alla piazzola ecologica di Rovello Porro, fra quelli presi di mira dai ladruncoli)

09092022