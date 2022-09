x x

SARONNO – Lo spazio occupato era all’estrema periferia di Saronno, nei pressi dello scalo ferroviario di Saronno Sud in via San Carlo, ma la musica, nel silenzio della notte è arrivata fin alle porte di Cesate e di Caronno Pertusella.

Tante le proteste e le segnalazione per l’occupazione realizzata dal Collettivo Adesposta ieri per il tradizionale evento Acque scure. Si tratta della nona edizione “che – come spiegato sui social – casca proprio il giorno in cui venne sgomberato il Telos nel 2014. Quella del 2014 fu la prima edizione di Acque Scure, un appuntamento fisso concepito dentro le mura del Telos con l’idea di organizzare in giro per la città un festival autogestito di punk hardcore. Quella prima edizione di svolse in piazza rossa, tre giorni dopo lo sgombero del 10 settembre. Di acqua scura sotto i ponti ne è passata parecchia, eppure noi siamo ancora qua”.

L’occupazione temporanea è avvenuta intorno alle 16 quando i ragazzi si sono dedicati ai grafiti seguiti da una cena veg e quindi musica con diversi gruppi fino alle prime ore del mattino. Tante le proteste e le segnazioni arrivate dai residenti della zona sud di Saronno ma anche dalle vicine Cesate e Caronno Pertusella dove evidentemente è arrivata la musica.

