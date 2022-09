x x

LOMAZZO – Pedone investito ieri a Lomazzo. E’ successo in via Milano alle 10.25: sil posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù per soccorrere una donna di 83 anni, pensionata del posto, e che poi è stata trasportata all’ospedale di Saronno da una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca. L’anziana ha comunque riportato solo lievi lesioni. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire dinamica ed eventuali responsabilità dell’accaduto.

Sabato alle 17.20 invece auto fuoristrada lungo l’autostrada A9 fra Lomazzo nord e Fino Mornasco in direzione sud, due persone sono state medicate sul posto, una ragazza di 19 anni ed un uomo di 38 anni.

