LIMBIATE – Due incidenti ieri a Limbiate. Nella notte alle 2.40 sulla Ss 527 un’auto si è rimbaltata, un 32enne è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato in ospedale a Garbagnate Milanese; mentre alle 15.33 un’automobile è uscita di strada in via 20 settembre, due persone sono rimaste lievemente contuse. Si tratta di una donna di 54 anni ed un uomo di 53 anni.

A Cesate ieri mattina alle 10 ciclista investito in via Comasina vecchia: sul posto carabinieri e polizia locale, è arrivata anche l’ambulanza della Croce d’argento che ha trasportato il ciclista all’ospedale Niguarda di Milano. Si tratta di un uomo di 58 anni, ha riportato lesioni e contusioni varie ma al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

