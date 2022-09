x x

CISLAGO – Negli ultimi giorni sono stati rivisti i percorsi di pulizia delle strade con Econord, per ottimizzare il servizio di spazzamento strade,. Il territorio è stato suddiviso in più zone istituendo nuovi divieti in giorni e orari coincidenti con il passaggio delle spazzatrici. Le sanzioni per chi non rispetta le indicazioni, lasciando il veicolo in sosta nei giorni preposti alla pulizia, ammontano a 39 euro.

(foto: archivio)