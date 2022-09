x x

SARONNO – L’inizio dell’anno scolastico è un momento molto importante per tutti, bambini e bambine, ragazzi e ragazze, e ancor di più per chi di loro non può contare sul sostegno di una famiglia. Una ripartenza emozionante che genera anche qualche preoccupazione, rappresentando una tappa cruciale nel percorso di crescita di piccoli e adolescenti.

Le bambine e i bambini accolti nel Villaggio Sos di Saronno hanno potuto contare di un sostegno in più quest’anno, ovvero la visita di una persona davvero speciale: Metis Di Meo, conduttrice e autrice televisiva di programmi dedicati ai giovani, che ha passato un’intera giornata con loro cimentandosi in diverse attività: dall’accompagnarli nella ripresa della scuola, facendo i compiti insieme a loro, fino al gioco vero e proprio.

“La scuola rappresenta il futuro per migliaia di bambini e ragazzi e il rientro in classe merita di essere vissuto come momento positivo”, ha sottolineato la Di Meo. “L’attività di sostegno e cura che offre il Villaggio SOS di Saronno ai bambini e ragazzi accolti assicura una risposta alle loro diverse esigenze: dalla scuola allo sport, fino al gioco. Proprio come accade in famiglia. Sono contenta di averli accompagnati in questo inizio di anno scolastico. Un momento a volte complesso, che se vissuto con le dovute attenzioni riesce a trasformarsi in una parentesi stimolante di incontro, conoscenza e allegria. L’istruzione è la base per uno sviluppo sano e proficuo, ed è per questa ragione che ho dedicato buona parte della mia carriera alla realizzazione di programmi che avessero come fine ultimo proprio quello di intrattenere ed educare i nostri ragazzi. Individuare il proprio talento mettendosi alla prova e sostenere la propria passione attraverso lo studio sono i primi passi per trovare la giusta strada, per sviluppare le conoscenze e competenze che li aiuteranno a orientarsi nel mondo del lavoro, tema a me molto caro che cerco di affrontare spesso nei miei programmi televisivi. Bisogna farlo con il giusto sostegno ed è per questo che ho accolto con entusiasmo l’invito di SOS Villaggi dei Bambini, con il loro prezioso supporto donano un futuro ricco di speranze e gioia”.

Al Villaggio SOS di Saronno, i ragazzi e i bambini accolti, gli educatori, insieme al Direttore, Raffaele Moffa, sono stati entusiasti di “ripartire” per un nuovo anno, vivendo insieme a Metis momenti di gioco e impegno, in attesa dello squillo della prima campanella.

