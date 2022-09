Scomparsa Regina Elisabetta: il governatore Fontana porta le condoglianze dei lombardi al consolato britannico

x x

MILANO – Il presidente della Regione, Attilio Fontana, si è recato ieri al Consolato generale del Regno Unito di Milano per firmare il libro delle condoglianze per la scomparsa della regina Elisabetta II rappresentando così il cordoglio e la vicinanza della Giunta regionale e di tutta la Lombardia.

“Un gesto doveroso – ha detto il governatore accolto dal console generale Catriona Graham – che vuole testimoniare la grande considerazione della nostra terra per la regina. Sua Maestà Elisabetta II ha sempre dimostrato un grande affetto nei confronti della Lombardia e di Milano, in particolare per il Teatro alla Scala”. “Perdiamo una grande protagonista della storia recente che ha sempre dimostrato dedizione e rispetto per il proprio popolo, una disponibilità evidenziata fino al penultimo giorno della sua vita lavorando per la sua gente e per la sua nazione. Un esempio, per tutti, da seguire” ha concluso il governatore lombardo.

(foto: Attilio Fontana firma il libro delle condoglianze)

14092022