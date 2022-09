x x

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di martedì del sindaco Nilde Moretti in merito alla scelta di rimodulazione le classi che ha provocato molta preoccupazione nei genitori.

“Sono stata informata della rimodulazione delle classi seconde eseguita dalla dirigenza scolastica, per rispondere a nuove sopraggiunte esigenze ed all’opportunità di uniformare le sezioni al tempo pieno a 40 ore, solamente a cose fatte, lo scorso 7 settembre, ed ho subito chiesto che per la decisione vi fosse quanto meno un confronto con i genitori.

La decisione già presa è stata comunicata alle famiglie con una modalità e in tempi che non condivido, a ridosso dell’inizio delle lezioni.

Ci tengo a sottolineare le tempistiche perché nella riunione del primo settembre avuta con la dirigenza la problematica non era emersa.

Sempre nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica, nonostante il tardivo coinvolgimento, sono disposta ad intraprendere un’opera di mediazione tra le parti al fine di trovare una soluzione condivisa e compresa dalle famiglie comunque reduci da un primo anno di scuola segnato dalla pandemia e da una parziale didattica a distanza.

Come Amministrazione Comunale abbiamo sempre offerto pieno sostegno alla dirigenza scolastica su vari temi, non ultime le manutenzioni eseguite su tutti i plessi scolastici con importante dispendio di risorse di tempo ed economiche, avremmo potuto offrirlo anche per questa situazione e riteniamo che questo sia il carattere di collaborazione che vogliamo per il futuro della nostra scuola. Ora auspico che dal confronto con le famiglie possa emergere una risoluzione che risponda in pieno e serenamente alla situazione.

