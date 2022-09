x x

SOLARO – “Noi genitori siamo rimasti sconvolti per l’impatto che questo può avere sui nostri figli (cambiare compagni e insegnanti dopo un solo anno di elementari). La tempistica ha solo peggiorato la cosa. Non siamo stati interpellati, informati per tempo e non abbiamo il tempo materiale per poter fare qualcosa (anche, banalmente, cambiare scuola)”.

E’ il passaggio focale con cui un genitore solarese racconta quanto sta accadendo nella scuola primaria Mascherpa dell’istituto comprensivo Regina Elena ma soprattutto dà voce all’amarezza dei genitori dei piccoli delle classi seconde che saranno rimescolate. L’annuncio è arrivato giovedì 8 settembre con una lettera del preside ai genitori che spiegava le motivazione ossia “assicurare l’equa distribuzione dei nuovi iscritti nelle tre sezioni, al momento non possibile a fronte dell’attuale composizione delle classi”, le modalità con cui si è mosso l’istituto e l’organizzazione dei primi giorni di scuola con “attività laboratoriali con gruppi misti in modo che i docenti abbiano modo di preparare gli alunni alla nuova organizzazione”.

I genitori, malgrado l’auspicio del preside che nella lettera sperava “nella comprensione che le decisioni organizzative dell’Istituto hanno come obiettivo il perseguimento del bene comune degli alunni” hanno chiesto un incontro con il dirigente che ha parlato coi rappresentanti. “Il malcontento è tanto – rimarca il papà – Non ci sono chiare le metodologie, soprattutto da un punto di vista pedagogico, che hanno portato a questa scelta e soprattutto che accompagneranno la fase di cambiamento”.

Ieri si è tenuto l’incontro preside-genitori in cui il preside ha confermato il provvedimento annunciato che oggi sarà resa nota la composizione delle nuove classi.

