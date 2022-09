Lutto a Saronno e Lomazzo per la scomparsa di don Villa, era stato vicerettore all’Arcivescovile

Lutto a Saronno e Lomazzo per la scomparsa di don Villa, era...

SARONNO / LOMAZZO – Lutto a Saronno e Lomazzo per la scomparsa di don Antonio Villa, nativo del paese della bassa comasca e che nella città degli amaretti era stato vice rettore del Collegio arcivescovile “Castelli”. Era stato ordinato sacerdote il 26 giugno 1955, ed il suo primo incarico era stato proprio a Saronno, all’Arcivescovile dove era rimasto per otto anni.

Dal 1963 al 1968 era stato delegato al centro sportivo “Fenaroli” di Milano, dal 1968 al 1975 vicario parrocchiale in San Babila a Milano e dal 1975 al 1976 direttore dell’Opera “Padre Beccaro” di Milano. Dal 1976 vicario parrocchiale a Romano Banco di Buccinasco, poi residente a Tarcento in provincia di Udine, da dove è giunta nelle scorse ore la notizia della sua scomparsa, avvenuta mercoledì 14 settembre.

(foto: Chiesa di Milano/Diocesi ambrosiana: don Antonio Villa)

