Calcio, Fbc Saronno scatenato sul mercato: preso Gioia dalla serie D

SARONNO – Fbc Saronno scatenato sul mercato: l’ultima novità, di queste ore, è l’accordo con l’espeto Emanuel Gioia, che va a potenziare il centrocampo biancoceleste. Si tratta di giocatore classe 1997, originario di Reggio Calabria, che ha giocato nell’under 19 della Reggina e poi in Cittanovese (dove ha collezionato un record di presenze ed il passaggio in D della squadra), Marina Ragusa, Cattolica e nel Messina; e proviene dal Rotonda Calcio, formazione della Basilicata, con la quale ha disputato il campionato di serie D.

E’ un elemento che, malgrado la giovane età, vanta una novantina di presenze in serie D, nella quale ha segnato anche sette gol.

I saronnesi saranno in campo domenica pomeriggio a Lomazzo contro la capolista in Promozione, l’Esperia, per la terza giornata di campionato.

(foto: un particolare dell’immagine dedicata al giocatore nella pagina Facebook degli Irriducibili Cittanova)

17092022