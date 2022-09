x x

SARONNO – Dal 4 al 13 settembre, ben centosedici studenti dell’Itc Zappa, accompagnati da otto docenti si sono recati a Brighton per partecipare allo stage linguistico di lingua inglese, divenuto un’apprezzata e consolidata iniziativa del nostro istituto.

Alloggiati presso famiglie inglesi, hanno iniziato la loro esperienza immersiva nella lingua d’Oltremanica e nella cultura di chi vi abita, imparando a muoversi e a gestire la loro quotidianità in autonomia.

Durante le ore mattutine, divisi in gruppi per livello di competenze, i ragazzi e le ragazze hanno frequentato un corso di lingua presso il Brighton language college international. I tutor e gli insegnanti li hanno accompagnati, nel pomeriggio, in tour guidati nella città, nei villaggi limitrofi come Rottingdean e Lewes e lungo le pittoresche scogliere bianche sulla costa meridionale dell’isola, nella Contea dell’East-Sussex.



Tre poi sono state le uscite didattiche che li hanno visti impegnati per l’intera giornata. La prima, sabato 10 settembre, è stata ad Oxford: città universitaria tra le più rinomate al mondo, tempio della cultura inglese e internazionale. Il giorno seguente si sono recati a Londra, la capitale, in lutto per la scomparsa dell’amata regina Elisabetta II. Lì hanno percorso le vie della città, soffermandosi nei luoghi storici, ammirando i principali monumenti e dedicando qualche momento libero allo shopping in Covent Garden, Piccadilly Circus e Oxford Street.



Infine, lunedì 13, si sono diretti verso Bath, facendo una suggestiva pausa a Stonehenge per vedere uno dei siti archeologici più antichi, misteriosi e magici d’Inghilterra (e non solo). Al rientro, i partecipanti allo stage si sono uniti ai loro compagni di classe (in aula da lunedì 12 settembre) per l’inizio della scuola.