CARONNO PERTUSELLA – Oggi, sabato 17 settembre, alle 17, si terrà a Caronno Pertusella, in via Adua 205 (area piazzetta della Chiesa Nuova), l’inaugurazione della nuova sede del Circolo del Partito Democratico di Caronno.

L’evento sarà presieduto dal sindaco Marco Giudici e vedrà la partecipazione di diverse personalità: Mauro Agostini, segretario del circolo, Giovanni Corbo, segretario provinciale Pd, Samuele Astuti, consigliere regionale Lombardia, il senatore Alessandro Alfieri, candidato al Senato della Repubblica, il senatore Roberto Rampi, candidato alla Camera dei Deputati e molti altri candidati al Parlamento.

L’intera cittadinanza è invitata al taglio del nastro per inaugurare la nuova sede, al quale seguirà un rinfresco aperto a tutti i partecipanti.

