MILANO – In Lombardia i positivi registrati oggi sono 2.868 a fronte di 21.233 tamponi effettuati. Ieri, invece, sul nostro territorio regionale l’incremento era stato di 3.110 casi con 22.142 tamponi totali. Mentre si registra un leggero aumento dei ricoveri in terapia intensiva, i pazienti Covid nei reparti ordinari sono oggi 482, ieri erano 488. I guariti in Lombardia sono 1.688 nelle ultime ventiquattro ore.

Nel Varesotto sono 255 i nuovi casi, oltre 220 nella Brianza.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 21.233

– i nuovi casi positivi: 2.868.

– in terapia intensiva: 12 (+3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 482 (-6)

– i decessi, totale complessivo: 42.418 (+12)

Ecco i nuovi casi per provincia:

Milano 750

Bergamo 330

Brescia 398

Como 221

Cremona 100

Lecco 106

Lodi 68

Mantova 143

Monza e Brianza 222

Pavia 63

Sondrio 65

Varese 255

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

(foto: l’hub vaccinale di via Parini a Saronno)

17092022