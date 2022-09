x x

SARONNO – L’Az Robur Saronno inizia nel migliore dei modi la nuova stagione: stasera in finale al torneo di Cerro Maggiore, i saronnesi del presidente Ezio Vaghi si sono aggiundicati il trofeo, battendo Nerviano nettamente, 85-60. Per i biancazzurri si è trattato di chiudere, nel migliore dei modi, una due-giorni di test in vista dell’esordio nel nuovo campionato di serie C Gold maschile, sabato prossimo al Palaronchi, debutto contro il 7 Laghi Gazzada.

Restando al torneo di Cerro, ieri i saronnesi sempre al Pala Olympia, aveva superato 85-52 il Novate, mentre la squadra di Nerviano aveva superato i padroni di casa del Cerro.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

18092022