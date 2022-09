x x

SARONNO – Nel girone B di Prima categoria alla seconda giornata pari casalingo del Sc United, 0-0 contro l’Ardita; stesso risultato del Rovellasca 1910 contro il Monnet Xenia. E’ finita 2-2 la sfida Menaggio-Asd Ceriano, per i cerianesi in rete Marone ed Ippolito. In classifica per ora domina il Portichetto Luisago, solitario primo a punteggio pieno, 6 punti.

In Prima categoria girone A, 3′ giornata, oggi pomeriggio la vittoria casalinga del Fc Tradate contro la Salus Turate: è finita 1-0 mentre il Lonate Ceppino ha perso in casa 3-0 contro l’Olimpia. La Pro Azzurra Mozzate ha pareggiato 2-2 in trasferta sul campo della Valceresio Audax, reti mozzatesi di Dell’Occa e Cantaluppi.

In Seconda categoria, nel girone X Borsanese-Cistellum 0-4, Gerenzanese-Oratorio San Francesco 4-1, Lainatese-Cogliatese 1-0 e Pro Juventute-Oratorio Lainate 4-3. E’ la terza giornata (ma la prima è stata rinviata): in classifica al comando il tris composto da Gorla Minore, Cistellum e Nuova Abbiate a punteggio pieno con 6 punti.

Nel girone H Limbiate-Cesano Maderno 1-1, Limbiate a 4 punti, due in meno delle capoliste Cassina Rizzardi ed Itala a punteggio pieno.

In Terza categoria nel girone A di Legnano, prima giornata, Dal Pozzo-Rescalda 1-0. Nel girone A di Varese, prima giornata, Airoldi-Cedratese 1-1, Amor sportiva-Busto 81 3-1.

Nel girone B vittoria 3-1 del Misinto sul Monza.

