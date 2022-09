x x

LOMAZZO – E’ arrivata in extremis la vittoria del Fbc Saronno nella terza giornata del campionato di Promozione, domenica pomeriggio a Lomazzo contro i locali dell’Esperia, matricola terribile del girone. A decidere l’esito del match la rete di De Marco proprio allo scadere, su assist di Gheller. Poi a tempo scaduto in contropiede è stato Iaconis a trovarsi a tu per tu col portiere di casa, che però ha parato la sua conclusione. Saronno che ha comandato le operazioni in tutta la partita contro un Esperia che si è difeso bene e che si è anche affacciato in avanti nella ripresa, dopo l’inserimento dei veloci Eduardo Romeo ed Atti.

Nel Saronno il positivo debutto del centravanti Marzeglia e di Pelucchi, difensore, arrivati in settimana.

Il tabellino

Esperia Lomazzo-Fbc Saronno 0-1

ESPERIA LOMAZZO: Stillitano, Ronzoni, Cassina, Quitadamo, Sala (21’ st Volontè R.), Pozzi (37’ st Fattizzo), Canavesi, Riolo, Carà (15’ st Atti), Drago (20 st Romeo), Metti. A disposizione Volontè A., Leone, Colombo, Butti, Reci. All. Benzoni.

FBC SARONNO: Buono, Zanotti, Bello, Torriani, Pelucchi (46’ st Vanzulli), Scampini (32’ st De Marco), Di Noto, Romeo (15’ st Rudi), Gheller. Marzeglia (9’ st Malaspina), Maugeri (1’ st Iaconis). A disposizione Rivaldo, Bredice, Vanzulli, Ramadan, Brighenti. All. Tricarico.

Arbitro: Galini di Milano (Frasson di Busto Arsizio e Mauro di Busto Arsizio).

Marcatore: 45’ st De Marco (S).

Risultati e classifica

Risultati 3′ giornata Promozione: Amici dello sport-Base 96 Seveso 1-2, Esperia Lomazzo-Fbc Saronno 0-1, Ispra-Morazzone 4-3, Lentatese-Besnatese 0-1, Mariano-Valle Olona 2-2, Solese-Baranzatese 1-3, Universal Solaro-Accademia Inveruno 2-1, Meda-Aurora Cmc Uboldese 3-2. Classifica: Meda 9 punti, Valle Olona e Universal Solaro 7, Fbc Saronno, Esperia Lomazzo, Ispra, Baranzatese e Base 96 Seveso 6, Mariano e Besnatese 4, Lentatese, Accademia Inveruno e Solese 3, Aurora Cmc Uboldese, Morazzone e Amici dello sport 0.

Le altre squadre locali in Promozione

