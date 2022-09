x x

MEDA – Scontro a viso aperto nel posticipo del tardo pomeriggio, allo stadio della cittadina brianzola fra l’ambizioso Meda ed una Aurora Cmc Uboldese si è potenziata con alcuni nuovi arrivi d’esperienza, il cannoniere Guarda e Dall’Aere.

A segno per il Meda Filomeno ed il cannoniere appena sbarcato in Brianza, proveniente dalla Solbiatese, ovvero Anzano che ha realizzato una doppietta; mentre per l’Uboldese hanno segnato proprio i neo-acquisti. Guarda e Dell’Aera.

Meda-Aurora Cmc Uboldese 3-2

MEDA: Chierico, Ronzoni, Palumbo, Michi, Barbera, Ponti, Tartaglione, Nardone, Ponti, Filomeno, Guarnaccia. A disposizione Allievi, Sciascia, Molteni, Ballabio, Arienti, Torrente, Anzano, Haddaoui, Lolli. All. Cairoli.

AURORA CMC UBOLDESE: Pasiani, Lelli Lu., Bartuggi, Pecorini, Lelli L., Passalacqua, Yessoufou, Maiorano, Guarda, Rossi, Niesi. A disposizione Margariti, Banfi, Alberti, Montani, Fagotti, Fiore, Dell’Aera, Arienti, Besati. All. Maestroni.

Risultati 3′ giornata Promozione: Amici dello sport-Base 96 Seveso 1-2, Esperia Lomazzo-Fbc Saronno 0-1, Ispra-Morazzone 4-3, Lentatese-Besnatese 0-1, Mariano-Valle Olona 2-2, Solese-Baranzatese 1-3, Universal Solaro-Accademia Inveruno 2-1, Meda-Aurora Cmc Uboldese 3-2. Classifica: Meda 9 punti, Valle Olona e Universal Solaro 7, Fbc Saronno, Esperia Lomazzo, Ispra, Baranzatese e Base 96 Seveso 6, Mariano e Besnatese 4, Lentatese, Accademia Inveruno e Solese 3, Aurora Cmc Uboldese, Morazzone e Amici dello sport 0.

