Calcio

UBOLDO- Nella 28′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, l’Aurora CMC Uboldese ospita la Besnatese nello scontro diretto decisivo per la corsa ai playoff tra due squadre a pari punti. Ad allungare sull’avversaria, è la Besnatese che conquista la vittoria per 1 a 2 sui padroni di casa.

Nel primo tempo partono bene gli ospiti, prendendo in mano le redini del gioco e creando qualche occasione per passare in vantaggio. La rete arriva alla mezz’ora, con Comani che davanti a Pasiani non sbaglia. L’Uboldese prova a reagire, ma non riesce a trovare l’occasione giusta per agguantare il pareggio.

Nel secondo tempo regge l’equilibrio, fino al 71′ quando la Besnatese raddoppia grazie al goal di Caccia. La squadra di mister Crucitti non molla e riesce anche ad accorciare le distanze al 78′, con Tartaglione che mette la firma sul tabellino dei marcatori. Nonostante le offensive finali dei padroni di casa, la partita termina sul risultato di 1 a 2.

Con questo risultato l’Uboldese rimane ferma a 48 punti e la Besnatese allunga sugli avversari, salendo a 51 punti, rimanendo in zona playoff.

Aurora CMC Uboldese-Besnatese 1-2

AURORA CMC UBOLDESE: Pasiani, Dell’Aera, Sakho, Eboa, Volpini, Valente, Tartaglione, Maiorano, Guarda, Castelnuovo, Belli. A disp: Margariti, Lelli, Laalaoui, Federico, De Rosa, El Hilali, Arizzi, Murchio, Scatigna. All. Crucitti.

BESNATESE: Lupu, Asprella, Brivio, Ghilardi, Praderio, Bertuzzi, Rubini, Comani, Caccia, Leontini, Marinuzzi. A disp: Manica, Mastrogiacomi, Cattaneo, Puricelli, Romano, Boscari, Cinotti, Lo Piccolo, Malfara. All. Rasini.