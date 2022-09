x x

GERENZANO – Grave incidente questa mattina alle 9.05 in via per Uboldo a Gerenzano: per una caduta dalla bicicletta è rimasto seriamente ferito un pensionato di 78 anni. Oltre ai carabinieri della Compagnia di Saronno, sul posto sono accorse due autoambulanze della Croce rossa, l’automedica da Comoed è arrivato anche l’elisoccorso, atterrato in campo vicino. Proprio con l’elicottero l’anziano è stato quindi trasportato all’ospedale di Busto Arsizio, ed al momento del ricovero è apparso in condizioni particolarmente critiche.

I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi del sinistro al fine di ricostruire con precisione l’accaduto, ed hanno raccolto alcune testimonianze.

(foto archivio: elisoccorso in servizio sul territorio del Saronnese)

18092022