SARONNO – Penultimo appuntamento per la Festa della Filosofia nella città degli amaretti: alle 20.45, il prossimo giovedì 22 settembre, Vito Mancuso, teologo e professore dell’Università degli studi di Padova, terrà il covegno al teatro Giuditta Pasta con tema “Il tempo dell’anima”.

L’evento, organizzato dall’associazione e casa editrice AlboVersorio con il patrocinio dell’amministrazione, è inserito all’interno della Festa della Filosofia che, quest’anno, porta come tema il tempo.

Per assistere alla manifestazione è necessario prenotare seguendo il link.

“Siamo quasi giunti alla conclusione del percorso filosofico di quest’anno – interviene l’assessore alla cultura Laura Succi – dedicato alla riflessione sul tempo; uno dei temi più complessi e più strettamente legati alla vita quotidiana delle persone. E’ un’ opportunità molto interessante che abbiamo voluto offrire alla città quella di confrontarsi su questo argomento anche con una figura di grande rilievo del panorama intellettuale italiano: Vito Mancuso. Il suo pensiero, capace di grande indipendenza, ben si riassume con la frase di Norberto Bobbio citata dallo stesso Mancuso: “la vera differenza non è tra chi crede e chi non crede, ma tra chi pensa e chi non pensa”.”

Nel mese di giugno ”la parola ai giovani” ha portato Asia Jane Leigh, Arianna Miraglia e Giorgia Toppi in prima linea con diversi argomenti, tra Platone e Severino. L’ultimo incontro è previsto per il 29 settembre in viale Santuario 2 con Maria Russo e Roberta Sala per parlare dei “nuovi tempi della politica”.

(foto d’archivio: un precedente evento della Festa della Filosofia in Villa Gianetti)

