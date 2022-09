x x

TRADATE – Momenti di grande tensione questa mattina al Palazzo municipale, al secondo piano dove ci sono gli uffici dell’Inps: un cinquantatreenne ha spalancato una finestra minacciando il suicidio. E’ salito sul davanzale dicendo di volerla fare finita, per fortuna sono subito arrivati gli agenti della polizia locale, che hanno sede proprio all’interno dello stesso edificio, e che sono stati in gradi di tranquillizzarlo e poi lo hanno convinto a tornare al sicuro all’interno dello stabile.

Erano le 11.30: nel frattempo sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Saronno ed i vigili del fuoco. Il 53enne è stato infine consegnato al personale della Croce rossa e trasportato in ambulanza all’ospedale tradatese per accertamenti.

Lo stabile comunale ha sede in pieno centro a Tradate, l’accesso all’Inps avviene da via De Simoni.

(foto archivio: il Palazzo municipale in centro a Tradate)

19092022