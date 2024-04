iltra2

TRADATE – Vetri dei finestrini rotti e furti di oggetti di poco valore mancanti dalle auto: il paradigma è lo stesso per due grandi aree di sosta che sono stati oggetto di atti vandalici e piccoli furti. Si tratta dei parcheggi di via don Pietro Zini e via Pisacane.

Nei giorni scorsi i residenti della zona, ma anche i pendolari, che hanno lasciato la propria auto al parcheggio, si sono trovati una brutta sorpresa. Nella maggior parte dei casi, i malviventi hanno solo rimediato qualche moneta lasciata nei portaoggetti dell’auto, raramente si tratta di un oggetto di valore dimenticato per errore nell’abitacolo.

La polizia locale e le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle zone per identificare i malviventi.

