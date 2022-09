x x

LAZZATE – Incendio di una bisarca (i camion che trasportano le auto ai concessionari) sulla autostrada Pedemontana: è successo nel tratto fra Lazzate e Lentate sul Seveso, ad accorrere suul posto sono state diverse squadre dei vigili del fuoco, attorno alle 19. Sul posto unità provenienti da Lomazzo, Como e Seregno: il camion con rimorchio era in quel momento vuoto, l’incendio si è verificato all’uscita di Lazzate, il mezzo viaggiava in direzione sud. Non è si potuto fare altro che chiudere quel tratto di autostrada, considerato che la carreggiata nel giro di poco si è riempita dei mezzi di soccorso.

Il conducente del camion si è allontanato per tempo, ed è rimasto illeso mentre il veicolo è andato praticamente distrutto. L’autostrada è stata riapertura, almeno parzialmente, nel giro di una quarantina di minuti, la carcassa del mezzo è stata infine rimossa dai carro attrezzi. Ingenti dunque i danni materiali.

(foto: una immagine dell’intervento dei vigili del fuoco a Lazzate in Pedemontana)

20092022