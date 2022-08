x x

LAZZATE – “L’ambiente si difende con i sì e con la politica del fare”. Così nel suo blog ilmonti.com il vicecapogruppo del Carroccio al Pirellone Andrea Monti della Lega, che è anche assessore comunale a Lazzate, risponde ai ragazzi di Fridays For Future Monza, firmatari di un appello per boicottare Pedemontana.

“Noi costruiamo autostrade come la Svezia di Greta Thunberg”, incalza il consigliere regionale leghista. “I nostri cittadini e le nostre imprese”, spiega Monti, “vivono intrappolati quotidianamente nel traffico e la costruzione dell’Autostrada Pedemontana Lombarda è una tessera, assolutamente necessaria del variegato puzzle della mobilità futura, per tentare di alleviare i problemi che condannano oggi il nostro territorio; è una delle autostrade più moderne al mondo, costruita per la quasi totalità in trincea o galleria. Non prevede caselli, con un sistema di pagamento moderno utile a diminuire l’impatto sul consumo di suolo, ed è utilizzata con soddisfazione da migliaia di automobilisti”. Sfortunatamente da qualche tempo a questa parte “una minoranza rumorosa ha rapito il tema dell’ambientalismo costruendo una sorta di religione laica del no ad ogni cosa: dalla Tav alla Tap, dai rigassificatori ai termovalorizzatori”.

Da qui l’appello ai giovani ambientalisti: “Non fatevi coinvolgere e strumentalizzare con queste battaglie senza senso, cavalcate da una sparuta minoranza politicamente ideologizzata. Non è alimentando la sciocca politica del no a tutto che si difende il futuro e l’ambiente. Piuttosto dovreste battervi perché si affermi una sana e consapevole politica del fare e del sì, dello sviluppo intelligente e non dell’oscurantismo. Su queste battaglie, pragmatiche e concrete, io sono e sarò al vostro fianco. Convinto che non è togliendo qualcosa che vinceremo”. “Sono pronto adesso e in futuro a confrontarmi con voi”, conclude Monti.

(foto: uno svincolo della viabilità connessa a Pedemontana ed il consigliere regionale Andrea Monti)

24082022