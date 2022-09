x x

SARONNO – Sarà un appuntamento “a porte chiuse e riservato ai soci ordinari” quello che si terrà il prosimo 6 ottobre sera a Saronno e dedicato al momento di confronto post elettorale della Lega.

Giovedì 6 ottobre alle 21 si svolgerà l’assemblea provinciale dei militanti della Lega, alla presenza del segretario federale Matteo Salvini, del suo vice Giancarlo Giorgetti e del governatore della Lombardia Attilio Fontana.

L’evento sarà a porte chiuse e riservato solo ai soci ordinari militanti della Lega. “Sarà un momento doveroso di confronto tra i militanti e i vertici del nostro movimento – spiega il referente provinciale Stefano Gualandris – durante il quale analizzeremo i risultati elettorali, la situazione politica e ci confronteremo sulle strategie dei prossimi mesi”.

