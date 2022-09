x x

TRADATE – Lidl Italia, Catena di supermercati leader nella GDO con oltre 700 punti vendita nel Paese, ha tagliato oggi il nastro del suo primo punto vendita a Tradate. La struttura, alla cui inaugurazione ha partecipato il Sindaco Giuseppe Bascialla, sorge in Via Monte Grappa 70 accanto alla rotonda di Via Lavagne.

Il contributo di Lidl alla provincia di Varese

L’Azienda conferma nuovamente il ruolo strategico della Regione Lombardia nei propri piani di sviluppo e la nuova apertura di Tradate rappresenta il 13° supermercato Lidl tra la città e la provincia di Varese. Secondo la ricerca “Il contributo di Lidl al Sistema Italia”, condotta da SDA Bocconi School of Management, infatti, Lidl Italia nel 2020 ha generato impatti complessivi (tra ricadute dirette, indirette e indotte) sul PIL della Provincia di Varese per circa € 64 milioni, pari al 15,6% del valore totale realizzato dai principali player della GDO che operano nella zona. Inoltre, lo studio riporta che la Catena genera 1,6 mila posti di lavoro (tra lavoratori diretti, indiretti e relativi all’indotto), pari all’8,9% dell’occupazione prodotta dal settore nella Provincia. Una presenza importante che viene confermata anche dall’inaugurazione di questa mattina: solo per il punto vendita di Via Monte Grappa sono stati assunti 20 nuovi collaboratori che si vanno così ad aggiungere ai più di 20.000 già in forza alla Catena in tutta Italia.

Un progetto di recupero green

Il nuovo store è frutto di un progetto a consumo di suolo zero che ha portato al recupero dell’ex Copperfield, un plesso industriale abbandonato ormai da anni. L’abbattimento del capannone, con contestuale bonifica della copertura in amianto, ha permesso a Lidl di dare vita ad una struttura moderna e green, in linea con la propria politica di sostenibilità. Il supermercato, infatti, che sviluppa un’area vendita di oltre 1.270 mq,è stato realizzato con particolare attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale, utilizzando l’integrazione di tecnologie sostenibili e sistemi di efficientamento energetico. L’edificio – che rientra in classe energetica A4 – è dotato di un impianto fotovoltaico da 171 kW e di ampie vetrate che assicurano trasparenza e luminosità, sfruttando al massimo la luce naturale. Oltre a disporre di luci a LED che consentono un risparmio del 50% rispetto alle precedenti tecnologie e a impiegare esclusivamente energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili, lo store dispone di un impianto frigo ad alta efficienza energetica che utilizza la CO 2 come refrigerante naturale e non sintetico. L’Azienda, che da sempre ripone grande attenzione nei confronti del contesto in cui opera, si è infine presa carico di alcune opere di urbanizzazione a favore della comunità locale. Nello specifico, Lidl ha contribuito alla realizzazione di un tratto di pista ciclabile lungo la Varesina, di marciapiedi e dell’illuminazione pubblica nei pressi dello store. Inoltre, adiacente al parcheggio del punto vendita, che comprende più di 100 posti auto, la Catena ha realizzato un ampio parcheggio ad uso pubblico.

Per una spesa sostenibile e di qualità

Il biglietto da visita del nuovo store è rappresentato dal reparto frutta e verdura, con proposte sempre fresche e referenze certificate Bio, a cui segue l’angolo panetteria dove è possibile trovare tante tipologie di panificati sia dolci che salati. La clientela di Tradate sarà accolta anche da una selezione delle migliori eccellenze gastronomiche italiane: gustosi latticini, carne e pesce di prima scelta e tante altre proposte DOP, DOC, IGP. Completa l’ampia offerta, composta da oltre 3.500 referenze, l’assortimento di prodotti clima neutrali, di cui fanno parte la gamma Cien Nature e la linea W5 Eco, rispettivamente dedicate alla cura della persona e della casa.

Un’ampia offerta di prodotti sostenibili e di qualità, che è ancora più smart grazie al programma fedeltà digitale che Lidl ha pensato per i propri clienti. Scaricando l’App Lidl Plus per smartphone, infatti, è possibile avere sempre con sé la propria carta fedeltà e beneficiare di molte offerte dedicate. Tanti sconti personalizzati che contribuiscono a creare un’esperienza di acquisto piacevole e funzionale, dal lunedì al sabato dalle 08 alle 21 e la domenica dalle 8:30 alle 20:30.

