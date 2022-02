x x

CISLAGO – Si è allontanato dal proprio padrone e si è ritrovato a vagare affamato per Cislago arrivando ad entrare al supermercato Lidl evidentemente a caccia di qualcosa da mangiare.

E’ il movimentato episodio di cui è stato protagonista un pitbull stamattina a Cislago. Il cane, per nulla aggressivo anzi decisamente docile, è entrato nel supermercato Lidl cittadino ed ha iniziato a correre tra gli scaffali. Nessun rischio per i clienti anche perchè lo interessava unicamente il cibo. Malgrado il cane non avesse un atteggiamento minaccioso. Il personale ha subito chiamato la polizia locale che ha recuperato l’animale fuggitivo. E’ stato rifocillato e portato in comando sono state realizzate delle foto seguite dal controllo del microchip nella speranza di trovare il proprietario che lo starà cercando. Al momento è stato affidato al servizio di accalappiacani.

