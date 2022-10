x x

MOZZATE – La notte tra il 23 e il 24 settembre, i vigili del fuoco del comando di Varese in collaborazione con la società Autostrada Pedemontana Lombarda, Agenzia regionale emergenza urgenza e polizia stradale compartimentò di Busto Arsizio, hanno effettuato una esercitazione congiunta. In una delle gallerie autostradali della A36 sulla tratta Mozzate intersezione A9 è stata effettuata la simulazione, testando le procedure congiunte in caso di incidente in galleria con sviluppo di incendio. I rispettivi enti hanno collaborato testando il Pca (Posto di comando avanzato), le predisposizioni di sicurezza presenti in galleria, nonché le procedure di allettamento ed evacuazione. Lo scenario prevedeva lo scontro tra tre veicoli, a seguito del quale uno veniva interessato da un incendio.

All’interno delle autovetture cinque figurati, tra cui tre incastrati negli abitacoli. Al termine è stato effettuato un debriefing in cui sono stati analizzati tutti gli aspetti interventistici e condivise le impressioni positive dell’intervento dai partecipanti.

(foto: le immagini della esercitazione)

