x x

LOMAZZO – La maxi grandita del pomeriggio dell’altro giorno a Lomazzo ha preceduto poi l’intesa pioggia che ha caratterizzato la prima mattinata di venerdì, a Saronno, causando qualche problema al traffico e qualche allagamento all’interno del Palazzo municipale di piazza Repubblica.

Ma è a Lomazzo che si è assistito (qui nelle foto e video di Ezio Cairoli, che ringraziamo per le immagini) ad un fenomeno meterologico davvero straordinario, con le strade che si sono riempite di grandine, mentre in altre zone è sembrato che fosse nevicato, ma era tutto ghiaccio. Fenomeno chiaramente visibile anche lungo l’autostrada A9 sempre all’altezza di Lomazzo e dei vicini paesi della bassa comasca.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

01102022