CARONNO PERTUSELLA – Il nucleo dei volontari della protezione civile Anc Insubria di Caronno Pertusella, hanno partecipato lunedì al quinto modulo del corso di “Attività formative formative per la salvaguardia dei beni culturali in attività di protezione civile”, il corso si è tenuto a Mantova con il supporto della Regione Lombardia, i volontari Anc caronnesi, sono stati convocati al complesso museale di Palazzo Ducale.

Secondo il coordinatore del nucleo Caronnese, Giovanni Salafia, «L’obiettivo principale dell’esercitazione è stato innanzitutto quello di testare le conoscenze acquisite dai partecipanti del corso, e inoltre di verificare le capacità di risposta del sistema di Protezione civile al verificarsi di un’emergenza che necessiti la messa in sicurezza dei beni mobili, quale ad esempio un evento sismico».

Sono stati presenti all’evento formativo anche i volontari del 131° Nucleo Protezione Civile Anc Insubria OdV di Caronno Pertusella.

