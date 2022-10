x x

SARONNO – È tornata nella giornata di domenica, la festa della Pallavolo Saronno, la presentazione delle squadre di inizio stagione. Nella casa del Volley saronnese, il Paladozio, hanno sfilato gli atleti dei settori maschile e femminile, dalla palla rilanciata e minivolley, fino alle serie D, C e B, presentandosi ai numerosi parenti, amici e tifosi intervenuti.

Pallavolo Saronno ringrazia per la partecipazione, gli assessori Gabriele Musaro’, assessore allo sport del Comune di Saronno, e Francesca Pozzoli, assessore ai lavori pubblici, che hanno parlato degli interventi che il comune ha in programma per la struttura del Paladozio.

La festa è stata inoltre l’occasione, per il nostro allenatore Luca Chiofalo, di festeggiare insieme ai suoi ragazzi e al suo staff il premio ricevuto dalla Federazione Italiana Pallavolo quale miglior allenatore giovanile della provincia di Varese. Un momento commosso in cui ha voluto ringraziare tutti per questo riconoscimento che è il risultato di un lavoro corale.

Il pomeriggio si è chiuso con un brindisi ed il tradizionale selfie.

