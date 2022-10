x x

GERENZANO – Appuntamento oggi, mercoledì 5 ottobre, alle 21 quando è convocato il consiglio comunale, al palazzo municipale di via Duca degli Abruzzi 2. Sette i punti all’ordine del giorno: fra essi una variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2022-2024 adottata dalla Giunta comunale; l’approvazione del bilancio consolidato per l’anno 2021; una ariazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024; l’approvazione appendice del Regolamento del consiglio comunale e per il funzionamento delle commissioni comunali del Comune di Gerenzano; l’istituzione di tre commissioni consultive consiliari.

Come fanno sapere dal Municipio, “è consentito l’accesso al pubblico, è fortemente raccomandato l’uso di mascherina di protezione individuale. La seduta sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Gerenzano”.

