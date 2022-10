x x

Gli interventi riguarderanno il Parco degli aironi

GERENZANO – Il Comune di Gerenzano ha vinto un bando regionale che finanzia progetti per l’installazione di impianti di videosorveglianza nei parchi comunali.

Obiettivo è quello di aumentare la sicurezza urbana, “per il quale il nostro Comune riceverà un contributo economico di 63.831 euro, e che prevede l’installazione di telecamere di videosorveglianza nel parcheggio del Parco degli aironi.

Project financing per le altre aree verdi

Gli altri parchi pubblici saranno dotati di telecamere tramite il project financing dedicato alla illuminazione pubblica, i cui lavori sono in corso d’opera” specificano dall’ente locale guidato dal sindaco Stefania Castagnoli.

