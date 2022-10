x x

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Asd Universal Solaro.

Iniziativa ingresso gratuito over 65 residenti a Solaro: Per sostenere la nostra realtà sportiva e sociale operante nel territorio di Solaro e, in questo caso, per incentivare le attività sociali per gli anziani solaresi tramite le iniziative sportive e i valori di sano sport e competizione da sempre sostenuti dalla nostra società; Asd Universal Solaro comunica che: per la stagione sportiva 2022/2023, unicamente per le gare disputate presso il centro sportivo “Gaetano Scirea” e valide per il campionato di Promozione, Asd Universal Solaro si impegna per garantire l’ingresso gratuito a tutti i residenti a Solaro di età maggiore o uguale a 65 anni.

Basterà fornire in biglietteria un documento di identità che certifichi l’età anagrafica e la propria residenza per accedere gratuitamente come pubblico.”

L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Solaro.

