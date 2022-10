x x

SARONNO – “Il covid ahimè ha ripreso suo cammino di contagi e Saronno non fa eccezione. Avevamo già comunicato una lieve inversione tendenza due settimane fa, più marcata scorsa settimana ed anche questa settimana c’è stato un incremento molto significativo. I positivi al virus erano 146, sono oggi 257, ovvero +76 per cento”. Il sindaco Augusto Airoldi, parlando ai microfoni dell’emittente comunitaria Radiorizzonti Fm 88, nella tarda mattinata odierna ha fatto il punto sulla situazione del coronavirus in città.

“E’ quindi un incremento con numeri molto alti, che ci deve preoccupare, anche in vista dell’abbassamento delle temperature – ha proseguito il sindaco – Fascia d’età? 22 sono minorenni, e 67 sono sopra i 65 anni. L’incremento giovanile si sposa purtroppo anche con i dati provenienti dalle scuole: su una popolazione studentesca di circa 11 mila quest’anno, gli alunni positivi sono attualmente 17, dunque con una percentuale dello 0.2 per cento. I ragazzi positivi sono a casa, i loro compagni di classe possono continuare a seguire le lezioni indossando la mascherina”. Ci sono anche 21 insegnanti positivi: anche nelle scuole il virus riprende dunque a farsi sentire. “Non si può che consigliare ancora una volta e pure laddove non è più richiesta, di indossare la mascherina – ha detto il primo cittadino – Se utilizzata protegge noi, i nostri anziani, i nostri nonni, le persone più deboli. Meglio continuare ad indossarla in certi contesti, anche se non più obbligatoria, come sui mezzi pubblici affollati, o in una sala di teatro o cinematografica affollata, in questo tipo di realtà; è utile per noi e per chi ci sta attorno”.

Ultimo dato, quello relativo alle case di riposo di Saronno: per ora nessuna segnalazione di ospiti o personale positivi.

10102022