VARESE – Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato e poi è caduto da una balaustra, in piazza 20 settembre a Varese: il giovane è ricoverato il serie condizioni, ma non in pericolo di vita; mentre l’aggressore è stato arrestato per tentato omicidio.

E’ quanto succeso lo scorso fine settimana in centro nel capoluogo. Per motivi ancora da chiarire, il diciassettenne, di origini tunisine, sabato scorso nel pomeriggio è stato aggredito da un algerino di 27 anni, che l’ha accoltellato al torace. Il malcapitato è quindi scappato , inseguito, ed è volato dalla balaustra della piazza, sfondando una tettoia. Ora la polizia di Stato, che ha eseguito il fermo dell’algerino, sta ricostruiendo l’accaduto.

(foto archivio)

11102022