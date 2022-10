x x

SARONNO – Intervento nella notte domenicale dell’ambulanza della Croce rossa saronnese nella centrale via Maestri del lavoro – il piazzale che si trova prativamente alle spalle del Municipio – dove alle 4.30 è stata segnalata la presenza di una persona in difficoltà. L’autolettiga è arrivata subito, la sede della Cri si trova nelle immediate vicinanze, ed è stato trovato un ventenne che stava male. E’ stato trasportato all’ospedale cittadino, e gli è stata diagnosticata una intossicazione etilica; aveva insomma bevuto decisamente troppo. Al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

Si tratta dell’ennesimo intervento delle ambulanze per episodi di intossicazione etilica, che si verificano soprattutto nei weekend.

