SARONNO – Una caduta di calcinacci, un’auto travolta è praticamente distrutta: è quanto successo domenica nel centro storico di Saronno.

E’ iniziato sotto la pioggia battente l’ultimo giorno di permanenza a Saronno della statua della Madonna di Fatima arrivata a Saronno sabato scorso in elicottero.

Un selfie con gli occhiali da sole e la temperatura di 24 gradi a Saronno per che l’8 ottobre non è proprio usuale. Una condivisione non proprio originalissima ma che nelle ultime ore è diventata virale sugli smartphone saronnesi alla luce del protagonista. Già perchè a condividere la storia è stato Renzo Bossi figlio dei Umberto Bossi, senatur della Lega eletto in Parlamento nelle ultime elezioni ma soprattutto nuovo fautore della nascita della corrente “del Nord” della Lega.

Triste epilogo per il 94enne Angelo Rezzonico, il pensionato scomparso da giorni dalla sua casa di Lainate e che si stava cercando anche nel vicino Saronnese: nelle scorse ore la notizia che è deceduto, il suo corpo è stato trovato a Senago, nel canale Villoresi. Proprio nel corso d’acqua erano state avviate alcune ricerche da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

L’attesissimo appuntamento con la StraMatteotti la corsa per il quartiere amatissima da grandi e piccoli. L’iniziativa organizzata dall’associazione “il Gabbiano Odv” è stata organizzata domenica 9 ottobre e l’organizzazione ha deciso di tenere la gara anche in caso di pioggia.

