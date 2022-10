x x

SARONNO – La segnalazione di un paio di cittadini, l’intervento dei tecnici con la conseguente risoluzione del problema e la disponibilità a rifondere quegli automobilisti che non hanno potuto usare la tariffa agevolata.

E’ stato risolto nel giro di poche ore il bug che ieri mattina ha impedito a qualche automobilista di utilizzare la tariffa quotidiana di 3 euro per sostare nella zona di via Ferrari e via Balaguer. In sostanza un bug ha reso impossibile sottoscrivere la tariffa giornaliera di 3 euro permettendo ai conducenti di pagare solo la normale tariffa oraria Il problema è stato prontamente segnalato la Saronno Servizi che in città gestisce il servizio dei parcometri e anche l’app easypark.

Se ne è parlato anche sui social network con una segnalazione su “Sei di Saronno se…” ma già in mattinata il problema è stato risolto. Non solo la società si è resa disponibile ad eventuali rimborsi per coloro che hanno sostenuto un costo superiore a 3 euro per la sosta nell’area tra via Ferrari e via Balaguer presso l’area Ex De Nora. Sarà sufficiente rivolgendosi al personale disponibile dalle 6 alle 10.



